Oroscopo Agosto | Vergine

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 21 luglio 2023) Life&People.it 23– 22 settembre Parole d’ordine strategia e presenza! Siete sul pezzo non c’e? che dire, giocate in casa quando si tratta di abbinare l’utile al dilettevole, conciliare le parti, salvare capra e cavoli. Qui non c’e? nessuno da salvare, padroni come siete della vostra mission non piu? impossible. La mente non perde un colpo; il corpo ne mette in pratica di fantasie. Con Venere retrograda nel dodicesimo campo, il cuore non capisce ancora che pesci prendere; pace, la favola puo? attendere che abbocchi quello giusto piu? avanti. Puntate invece sui cinque sensi che potrebbero diventare pure sei. Saturno e Nettuno opposti vi ricordano il lavoro interiore dovunque voi siate: fare introspezione e? un privilegio ora, non un compito. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Luglio 21, 2023 at 4:21 pm.©2019 ...