Oroscopo Agosto | Scorpione

(Di venerdì 21 luglio 2023) Life&People.it 23 ottobre – 22 novembre Per voi la trasmissione non e? a reti unificate. Prima decade lanciatissima: assenza di transiti difficili e costante supporto di Saturno in trigono. Spiegate le vele, le contrarieta? delle lune (piena in Aquario l'1 e nuova in Leone il 16) fanno parte del gioco: chiedete e vi sara? dato. I nati a novembre litigano col quadrato di Venere retrograda e con le opposizioni di Giove e Urano, rispettivamente per seconda e terza decade. Troppa pressione: il sogno d'amore diventa un mito. Fortunatamente Mercurio e Marte in Vergine sono in splendido sestile rinvigorente del fisico e rinsaldante delle sinapsi. Triplo carpiato nella libido, schivando avvitamenti compromettenti. Chi lavora/progetta stia sagacemente dietro le quinte. A tempo debito il coming out in grande stile!