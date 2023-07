Oroscopo Agosto | Sagittario

Leggi su lifeandpeople

23 novembre – 21 dicembre Come state? Siete voi i primi a chiedervelo. Marte e Mercurio quadrati vi tengono in scacco: per molti la vacanza e? un fondale teatrale: ben rappresenta la scena ma non e? la scena, tantomeno la realta?. A parte sacrosanti pertugi nei temi natali personali, vi sentite tutti sotto esame e, contemporaneamente, le quadrature di Saturno (prima decade) e Nettuno (terza) costringono in spazi troppo angusti la vostra natura di centauri. Non vi resta che amare: in primis voi stessi, il vostro posto nel mondo, la vostra vocazione. Proprio l'amore puo? riservare bellissime sorprese dal lontano: che sia geografico o per modi di pensare e stili di vita. Con la retrogradazione, non recedete piu? dalle vostre aspirazioni. Lasciatevi stupire!