Oroscopo Agosto | Pesci

(Di venerdì 21 luglio 2023) Life&People.it 2o febbraio – 20 marzo Anche qui il meglio spetta alla prima decade; diligente e composta, abbraccia la congiunzione di Saturno con lungimirante consapevolezza: i chiaroveggenti si fidano di voi. Marte e Mercurio opposti pungolano e arrovellano idi marzo. Insolitamente nevrili, siete i primi a mal sopportare la vostra ipereccitabilita?: rischiate sterili polemiche e saltano cocci per un abbaglio, mentre carambolate letteralmente su una buccia di banana. Giove e Urano benevoli dal Toro suggeriscono di cambiare aria, giri e compagnie, almeno finche? non sara? tornata un po’ di pace tra gli ulivi. Meditate tra le onde o sulle vette e manifestate il cielo in una stanza: il mondo di Narnia e? al di la? dei vostri fantasmi. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Luglio 21, 2023 at 4:30 pm.©2019 "Life&People ...