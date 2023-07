Oroscopo Agosto | Cancro

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 21 luglio 2023) Life&People.it 22 giugno – 22 luglio Ce n'e? per tutti i gusti, a ognuno il suo ingresso omaggio per la Paradise City di turno. Tre regole auree: espansione "in tutti i luoghi, in tutti i laghi"; "fate il vostro gioco" e "mai dire mai", sempre a valenza positiva. I pianeti lenti sono come tappeti, anche volanti: la seconda decade ha Giove e Aladdin e? solo l'usciere della porta dei sogni; la prima decade ha Saturno e non la ferma piu? nessuno; la terza decade gode di Urano e Nettuno e il genio della lampada ricorda:" Desideri smisurati per voi!".rincara la dose con Marte e Mercurio in vivace sestile: belli, tonici, lucidi e sani. Gli altri vi cercano, voi li trovate: gagliardi!