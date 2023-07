Oroscopo Agosto | Ariete

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 21 luglio 2023) Life&People.it 21 marzo – 20 aprile Luminosi e rampanti come il trigono di Sole e Venere, la cui retrogradazione, lungi dal disseminare insidie, vi fa marcare il territorio dove e come piace a voi. Tutte le strade portano al pieno godimento della vita e dei suoi frutti d'amore e creativita?. Siete una fontana zampillante di idee e buonumore: emanate Il fascino di chi guarda il mondo con gli occhi di un bambino e concilia il sex-appeal di Marylin col vigore de "Il Gladiatore". Gli altri pianeti non disturbano e questo e? il dono del mese: il libero arbitrio e? vostro fido scudiero e il piacere il Sacro Graal. Attenti che gli eroi buoni sono di moda… richiestissimi!