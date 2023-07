Oroscopo Agosto | Acquario

Leggi su lifeandpeople

21 gennaio – 19 febbraio Giove e Urano quadrati, Sole e Venere opposti: non pretendere troppo da se? stessi per seconda e terza decade e? il minimo. Accettate lo status quo; verranno tempi migliori in cui maturera? un prezioso insegnamento: spesso sono le sbarre di una prigione a tirar fuori la nostra essenza, scuotendo paure, debolezze e pigrizie. E chissa? che queste sbarre non diventino poderose radici di linfa vitale e vita nuova. Tra tour rocamboleschi, aperitivi al buio pesto e ferie da saltimbanchi, brindate alla resilienza: la cabina di regia vi appartiene. Prossimamente sui vostri schermi il salto quantico: "Senza radici non si vola". B. Ulsamer docet, lettura immancabile qui ed ora. Prima decade? Si ritempra, ovvero fa pulizie di primavera animiche.