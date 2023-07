Oristanio | primi minuti al Cagliari | in campo dopo l’annuncio

(Di venerdì 21 luglio 2023)è uno dei giocatori che in questa settimana l’Inter ha ceduto: l’ha mandato a fare esperienza al. Il classe 2002 ha esordito nell’amichevole appena finita contro l’Olbia. IN– Ieri l’ufficialità, oggi l’esordio. Non perde tempo Gaetano, da ieri annunciato dalcome rinforzo per la stagione del ritorno in Serie A. Il classe 2002 di proprietà dell’Inter, ceduto in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, ha giocato il secondo tempo dell’amichevole di stasera contro l’Olbia, nel Trofeo Sardegna. Perquarantacinquedurante la partita finita 0-2, con i gol realizzati da Christos Kourfalidis al 32? e Gaston Pereiro all’81’. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

E l'arrivo dei nuovi acquisti Augello (prelevato dalla Sampdoria) e, dall'Inter con la ... Daiallenamenti si vede come si lavora bene, come lo staff sia preparato. La Nazionale Non è ......cori per il tedesco. #Inter - Visite mediche terminate al Coni per Yann #Bisseck: il coro ... in queste ore i sardi stanno definendo l'arrivo didall'Inter. Intanto Scuffet è atteso in ...Da giovedì inizieranno infatti iveri allenamenti per recuperare la forma e per impostare ... Perc'è ancora qualcosa da definire. Gli altri obiettivi di mercato sono i doriani Augello e ...

Oristanio, primo allenamento in rossoblù RaiNews

