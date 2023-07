(Di venerdì 21 luglio 2023) Il ritorno dialha suscitato polemiche in quel di. In particolare ilLluc Salellas, nel salutare il giocatore...

... il Barcellona detta le condizioni per KessieL'ex Milan rimane comunque sul mercato e fuori dai piani per il centrocampo del tecnico catalano dopo i recenti ingaggi di Gundogan e. Kessie, ...Teoricamente attiva sul mercato in entrata - come dimostra la definizione degli affari Gundogan, Inigo Martinez, Vitor Roque e- ma impossibilitata a procedere ai tesseramenti fin quando ...11.05 - Il Barcellona ha annunciato l'acquisto del centrocampista spagnolo(31 anni ex Chelsea), che arriva da Girona e ha firmato un contratto per le prossime tre stagioni fino a giugno ...

Oriol Romeu torna al Barcellona: tifosi imbufaliti, il sindaco di Girona: 'Diventerete piccoli' Calciomercato.com

La Juventus non si fida delle condizioni di Pogba: Allegri ha chiesto un innesto in mediana, in pole c'è sempre l'ex milanista Kessie ...Noi usiamo i cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti personalizzati e annunci mirati, per analizzare il traffi ...