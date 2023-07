OPPO K11 5G | rivelate le specifiche prima del lancio

(Di venerdì 21 luglio 2023) Lo scorso mese di maggioha lanciato in Cina in Cina lo smartphoneK11x. A giugno 2023 l’K11 5G è stato individuato sui noti siti di certificazione 3C e TENAA e di recente anche su Geekbench. La società ha poi annunciato che l’K11 verrà lanciato sul mercato cinese il prossimo 25 luglio. Andiamo a vedere insieme quali sono ledel prossimo middle-rangedall’ultimo teaser di. Il nuovoK11 5G presenterà un display Fluid OLED da 6,7 pollici con 1,07 miliardi di colori, con frequenza di aggiornamento di 120Hz, con un rapporto schermo-corpo del 93,4%, una luminosità di picco di 1100 nit e tecnologia HDR10+. L’azienda ha specificato che lo schermo disporrà di una certificazione TUV Rheinland a livello ...

lancerà in Cina il medio gammail prossimo 25 luglio con piattaforma Snapdragon 782G e sensore Sony IMX890 da 50 MP.ha confermato la data di uscita del prossimo mid - range. Il nuovo smartphone della linea K ...Il nuovoè ormai alle porte e il telefono è apparso in diverse occasioni negli ultimi giorni. Lo smartphone, con codice prodotto PJC110 è comparso su Geekbench, rivelando un chipset Snapdragon 782G e ...ha già ricevuto di recente il via libera da parte del Tenaa, rivelando alcune delle specifiche tecniche, adesso emerge una nuova importante caratteristica che sarà una novità per l'intera ...

OPPO K11: svelati display, SoC e nuovi sample fotografici Evosmart

OPPO conferma le principali specifiche del suo K11. Ecco i dettagli ufficiali su processore e display accompagnati dai sample fotografici.OPPO è pronta a lanciare un nuovo smartphone della serie K. Confermata la data ufficiale di debutto del prossimo OPPO K11!