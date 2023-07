Oppenheimer | recensione | nel senso di colpa che esplode

Leggi su screenworld

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il tempo come ossessione. Il tempo che non ricordi, il tempo che hai perso, il tempo che va al contrario. Il cinema di Nolan ha sempre avuto lancette nella sua bussola. Adesso, però, il tempo è scaduto. Adesso siamo dentro un conto alla rovescia che porta dritto verso un orrore inevitabile. Non è più tempo di giocare con le ore, di ammaliare il pubblico con prestigi di trama e architetture labirintiche. Ora Christopher Nolan ha una coscienza sporca da esplorare. Un viaggio interstellare dentro buchi neri personali in cui fa male sbirciare. E così, per riuscirci al meglio, torna rigoroso e asciutto come ai tempi di Dunkirk. Servono equilibrio, piedi per terra e mani sporche per raccontare. Lo fa con un dramma esistenziale in cui l’orrore umano si manifesta in tanti modi. Non solo nello sguardo vitreo dell’inventore della bomba atomica. In questa ...