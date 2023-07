Oppenheimer | perché è da vedere assolutamente in sala malgrado l’ultima parte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) Potente ma non potentissimo. Spettacolarmente eloquente ma non clamoroso. Insomma, “uno psicodramma storico avvincente che non si trasforma in Big Bang”.di Christopher Nolan (da oggi nelle sale del pianeta terra, in Italia solo dal 23 agosto) non delude le aspettative ma nemmeno fa sfracelli. Un po’ come in tutta la filmografia del nostro, c’è sempre questo osare, con una propria introversa irrequieta vertigine espressiva, un volo verso un sole kubrickiano-malickiano, qui la prima assoluta esplosione atomica della storia della fisica e dell’uomo (il test Trinity) avvenuta nel deserto del New Mexico il 16 luglio del 1945, propedeutica alle due bombe atomiche sganciate poche settimane dopo su Hiroshima e Nagasaki. La matrice di senso quasi tattile inrisiede prima di tutto nei lampi continui di visioni di onde e particelle, ...