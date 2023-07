Oppenheimer | Cillian Murphy | Ho dovuto prendermi una vacanza dopo le riprese

(Di venerdì 21 luglio 2023)non ha socializzato sul set die haprendersi un periodo dialla fine della produzione. Christopher Nolan ha sceltocome protagonista di, il nuovo film in uscita a fine agosto nelle sale italiane, che racconta la storia del fisico J Robert, colui che guidò il Progetto Manhattan e alla costruzione della prima bomba atomica. In una recente intervistaha confessato alcuni dettagli sulla lavorazione del film, compresa la difficoltà nel socializzare:"Non uscivo molto. Non socializzavo molto, principalmente a causa della mole di lavoro che dovevo svolgere... Mi sono immerso così tanto nel ruolo". Sei mesi e ...

