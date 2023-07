Opinionisti Grande Fratello 2023 | stop di Mediaset | si valuta Cesara Buonamici

Non solo i concorrenti, ma anche glisaranno totalmente nuovi nella prossima edizione delFratello Vip . Mentre proseguono i casting dei prossimi vipponi che vedremo nella Casa di Canale5 , per il ruolo di opinionista ...Giorni di giravolte in casa Mediaset. Siamo alle porte dell' ottava edizione delFratello Vip , e ancora non sembrano definiti i nomi dei nuovi. Orietta Berti e Sonia Bruganelli, che occupavano la sedia di commentatrici tv l'anno scorso, sono state gentilmente ...L'uscita da Mediaset di Barbara d'Urso ha fatto molto discutere. Molti suoi exhanno espresso solidarietà e tra loro c'è anche una collega ed ex concorrente del GF Vip ... Un...

GF Vip 8 opinionisti, clamorosa ipotesi: due super vip in ballo Libero Magazine

A quanto pare per la prossima edizione del GFVIp, potrebbe essere un volto del TG5 come opinionista! Ecco di chi si tratta!"C'è chi dice no", cantava Vasco Rossi, in quel caso erano pochi a uscire fuori dal coro. Qui invece a dire "no", non sembrano essere pochi. La cessione di ...