Ondate di calore | prorogata l’allerta fino a mercoledì | picchi oltre i 40 gradi

(Di venerdì 21 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione Civile della Campania, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato il vigente avviso didialmenoalle 14 di26 luglio. Su tutta la regione si prevedono ancora temperature molto al di sopra dei valori medi stagionali (circa 7-9in più rispetto agli standard del periodo) con valori che potranno superare in alcune giornate i 40-41e un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, potrà superare anche l’80 per cento e in condizioni di scarsa ventilazione. La Sala Operativa regionale invita i sindaci di tutti i Comuni interessati e gli enti competenti a mantenere in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della ...

