Onana sul Manchester United | «Non c’è posto migliore Coraggio»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 21 luglio 2023) Andréè passato proprio poche ore fa alin maniera ufficiale. Il portiere ex Inter ha aperto la sua esperienza con parole d’amore su Twitter. INIZI – Andréè già il passato per l’Inter di Simone Inzaghi. Dura digerire questa cessione, soprattutto pensando alla personalità e al ruolo del portiere nelle idee del tecnico piacentino. Il camerunense è passato alper 52.5 milioni e ha scritto questo su Twitter: «Ho lasciato il Camerun alla ricerca dei miei sogni. Resilienza, forza d’animo e. Questi valori mi hanno aiutato ad arrivare fin qui. La strada non è stata facile. Mi è chiaro che non c’èper continuare a sognare che nel Teatro dei Sogni. Glory, glory Man. ...