Olympique Marsiglia | UFFICIALE | colpo Aubameyang

Dimitri Payet dice addio all'e durante la conferenza stampa scoppia in lacrime. Il calciatore francese, 36 anni, un vero idolo dello stadio Velodrome, ha terminato il suo ...Annullata la sanzione e accettato il ricorso, la decisione è ufficiale con il Tas che da ragione al clubIl Tas di Losanna da ragione all'. Il divieto di fare acquisti da parte del club transalpino è stato revocato. Al centro il caso legato a Pape Gueye, centrocampista nato in Francia ma nazionale del Senegal, tornato ...La classifica delle squadre più vincenti in Ligue 1: 11 Paris Saint - Germain, 10 Saint - Étienne 98 Monaco, Nantes 7Lione 6 Bordeaux, Stade Reims, 4 Lilla, Nizza 2 ...

La carriera di Pierre-Emerick Aubameyang riparte dalla Francia: l'attaccante gabonese è un nuovo calciatore dell'Olympique Marsiglia ...Colpo importante in Ligue 1: Pierre-Emerick Aubameyang è un nuovo calciatore dell’Olympique Marsiglia. Il gabonese arriva a parametro zero dopo la risoluzione con il Chelsea e firma un contratto fino ...