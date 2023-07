Olimpiadi Milano Cortina 2026 | addio al Pala Sharp? Ipotesi Rho per l’hockey femminile

(Di venerdì 21 luglio 2023) LeInvernali diproseguono la loro navigazione su acque agitate. In una situazione sempre più complessa sembra andare per le vie del tramonto la ristrutturazione del, struttura teoricamente designata per ospitare le competizioni di hockey. A dare la notizia è stata Sport Mediaset, mettendo sul piatto alcuni dati abbastanza esemplificativi. L’intero impianto infatti è ancora in attesa di essere abbattuto, e il vistoso ritardo nella tabella di marcia ha portato a un raddoppiamento dei costi. Secondo quanto riporta la testata online infatti, si è passati da 13 a 26 milioni, cifre davvero esose che stanno portando i diretti interessati a vagliare delle soluzioni alternative. Al momento l’più ...

... la verifica dei numeri aggiornati sulle licenze , anche in vista, ha detto Salvini, di eventi come il Giubileo 2025 a Roma e le2026 a. A Roma, la città con più criticità, ce ne ...... ricompresa nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte, ritenuta un'opera fondamentale anche in otticadi- Cortina 2026 e che si fa attendere da più di vent'anni. 'Potenziare i ...Occorre insomma risolvere l'annosa questione delle licenze, soprattutto in vista di appuntamenti importanti come leInvernali diCortina, il Giubileo del 2025 e l'eventuale Expo 2030,...

Olimpiadi, a Milano si scioglie il ghiaccio. E Torino può tornare a sperare La Stampa

Al Rosa Grand Milano – Starhotels Collezione, elegante albergo situato all’ombra del Duomo, è arrivato un nuovo executive chef, il brianzolo Paolo Scaccabarozzi che negli anni ha collezionato numerose ...Milano - Iniziano sabato 22 luglio, presso l'Allianz Mico di Milano, nove giorni di sport ad altissimo livello con i Campionati Mondiali Seniores di Scherma, che vedranno impegnati gli atleti fino a d ...