Oblio oncologico | l’On Boschi presenta la proposta di legge a Casoria

(Di venerdì 21 luglio 2023) Non avere più discriminazioni: questo il motivo alla base delladisull’che vede come prima firmataria la deputata di Italia Viva Maria Elenaoggi aper parlarne ai cittadini La parlamentare, nel corso del suo intervento, ha spiegato come ci fosse un motivo personale che la lega all’ospedale Santa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Basta discriminazioni per i malati oncologici: CIUSA (M5S) 'La regione promuova il diritto all'' 'I n molti Paesi europei, tra i quali Francia, Lussemburgo, Belgio, Olanda e Portogallo, il diritto all'è già normato da una specifica legge che consente, a chi è ...Il suo impegno parlamentare in questi giorni è incentrato sul cosiddetto diritto all'. Di cosa si tratta e cosa prevede la sua proposta di legge Si tratta di superare una vera e ...Il diritto all'pediatrico non è più una chimera. In Italia per i quasi 50mila giovani guariti da un tumore diagnosticato in età pediatrica saranno presto solo un lontano ricordo le discriminazioni ...

Va garantito il diritto all’oblio oncologico Corriere della Sera

MANTOVA – Violenta grandinata nella tarda serata di mercoledì 19 luglio a Mantova e nell’hinterland cittadino. Sono centinaia le segnalazioni di gravi danni alle automobili parcheggiate fuori dai gara ...Maria Elena Boschi sarà a Casoria presso l'ospedale Santa Maria della Pietà dei Camilliani per promuovere la legge sull'oblio oncologico ...