Nuovo programma tutto per lei | chi è pronto a tutto per Virginia Raffaele

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023)blindata. A volerla a tutti i costi Stefano Coletta. Stando alle indiscrezioni di Giuseppe Candela, il direttore dell'Intrattenimento Prime Time avrebbe messo nel mirino l'imitatrice. Per lei, attrice e comica con alle spalle diverse presenze al Festival di Sanremo, si starebbe lavorando a uno show in due puntate. Sulle colonne di Dagospia si parla di unche andrebbe in onda su Rai 1 nei primi sei mesi del 2024. Intanto lanon guarda solo alla tv. Da pochissimo ha infatti debuttato in "Denti da squalo", nel suo primo film drammatico. Si tratta di una favola metropolitana cruda, a tratti violenta, ma anche avventurosa, spericolata, sognante e divertente, che racconta la storia di Walter, piccolo eroe in viaggio tra infanzia e adolescenza. Proprio per l'attrice diventare "a ...