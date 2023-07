Nuovo patto sociale | la proposta di Magatti a 30 anni dall’accordo del ’93 di Ciampi

(Di venerdì 21 luglio 2023) L'economista della Cattolica richiama imprese, sindacati, pubblica amministrazione, scuola e sistema finanziario a una 'collaborazione creativa' Un, per non disperdere quello che di buono è stato fatto in termini di crescita nel post Covid e affrontare i problemi strutturali che possono compromettere il futuro. Dalle colonne del Corriere della Sera, ladi Mauro, professore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, guarda a una “collaborazione creativa tra i diversi soggetti sociali (imprese, sindacati, pubblica amministrazione, scuola, sistema finanziario)”. E richiama un precedente illustre, il ‘’ del 1993 che diede vita alla stagione della concertazione. Era un accordo tra governo e parti sociali che oggi è difficile ...

...dall'Assessorato alle Politiche del lavoro del Comune di Milano all'interno delle azioni del "... È mutuato dall'esperienza americana "Job Shadowing" ed è, di, una prima volta in assoluto per ...Quello che è emerso è l'accordo di tutti i partecipanti su come ilsia da considerarsi di portata storica. Il compromesso, raggiunto a maggioranza in seno al Consiglio, è ...Unsociale, per non disperdere quello che di buono è stato fatto in termini di crescita nel post Covid e affrontare i problemi strutturali che possono compromettere il futuro. Dalle colonne ...

Nuovo patto sociale, la proposta di Magatti a 30 anni dall'accordo ... Adnkronos

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...(Adnkronos) – Un nuovo patto sociale, per non disperdere quello che di buono è stato fatto in termini di crescita nel post Covid e affrontare i problemi strutturali che possono compromettere il futuro ...