Nuove assunzioni più precarie | aumentano i contratti a termine

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 21 luglio 2023) Menoa tempo indeterminato e piùprecari. Ledelle aziende italiane sono sempre più spesso con, come mostrano i dati dell’Osservatorio sul precariato dell’Inps. Una tendenza che appare evidente nei primi quattro mesi del 2023. Ma che si affianca, comunque, a un aumento delle trasformazioni deia tempo determinato ina tempo indeterminato. Nel primo quadrimestre dell’anno lesono state 2.651.000, un valore sostanzialmente stabile rispetto allo stesso periodo del 2022 (+0,7%). Si registra, però, una flessione per iin somministrazione (-9%), per l’apprendistato (-2%) e soprattutto per i nuovia ...