Nuoto | Mondiali 2023 | tutti i favoriti delle gare in corsia a Fukuoka

Neidi Fukuoka 2023 nella disciplina delartistico, nella mattinata di venerdì, è andata in scena la finalissima con anche le nostre azzurre che hanno preso parte alla gara. Il sogno ...L'Italia ha chiuso al sesto posto la finale del libero a squadre aidiartistico in corso a Fukuoka. L'oro è stato vinto dalla Cina (329.16 punti), davanti al Giappone (317,80) e all'Ucraina (256,24). Le azzurre - Linda Cerruti, Sofia Mastroianni, ...L'Italia batte la Cina per 18 - 5 in un match del Gruppo A del torneo di pallanuoto aidi Fukuoka 2023. Gli azzurri, al terzo successo in altrettanti incontri, dominano la sfida prendendo il largo nelle due frazioni centrali. Dopo il 2 - 2 nel primo quarto, l'Italia piazza un ...

Cerruti: 'Questo è un gruppo giovane, pieno di entusiasmo e molto forte'.ROMA (ITALPRESS) - Le azzurre del nuoto sincronizzato hanno chiuso la ...(ANSA) - ROMA, 21 LUG - L'Italia ha chiuso al sesto posto la finale del libero a squadre ai Mondiali di nuoto artistico in corso a Fukuoka. L'oro è stato vinto dalla Cina (329.16 punti), davanti al Gi ...