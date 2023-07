Nuoto | Gregorio Paltrinieri | condizione in crescita da sfruttare nelle gare in vasca

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 luglio 2023) E’ stato un Mondiale in crescendo quello diacque libere. Spento, quasi spaesato nei 10 km, il campione azzurro ha fatto in tempo a ritrovarsi e a portare a casa la doppia medaglia nella 5 km di argento e nella staffetta d’oro, rimettendo, assieme ai compagni, in carreggiata una spedizione azzurra che stava prendendo una brutta piega dopo i primi due giorni di gara. I molteplici problemi fisici che hanno tormentatonei mesi di avvicinamento al Mondiale hanno probabilmente condizionato anche mentalmente la sua prima gara, che era anche la più importante in acque libere. Una volta scrollatosi di dosso le paure,è tornato ad essere lo stesso guerriero di sempre e il nuotatore vincente che ha costruito una carriera fantastica. L’attesa per le ...