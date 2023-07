(Di venerdì 21 luglio 2023)die di sterpaglie si sono sviluppati nelle ultime ore indi. La situazione é critica, in particolare, nella Locride ed in tutta l'area grecanica, dove ...

di bosco e di sterpaglie si sono sviluppati nelle ultime ore in provincia di Reggio Calabria. La situazione é critica, in particolare, nella Locride ed in tutta l'area grecanica, dove ...Il lancio della campagna anti -di Anas precede un fine settimana che si preannuncia all'... per ispostamenti locali. Si prevede inoltre, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di ...Il lancio della campagna anti -di Anas precede un fine settimana che si preannuncia all'... per ispostamenti locali. Si prevede inoltre, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di ...

Numerosi incendi di bosco in provincia di Reggio Calabria Euronews Italiano

REGGIO CALABRIA, 21 LUG - Numerosi incendi di bosco e di sterpaglie si sono sviluppati nelle ultime ore in provincia di Reggio Calabria. La situazione é critica, in particolare, nella Locride ed in ...La tesi di laure di una studentessa ronchese spiega com'è cambiato l’utilizzo degli habitat nelle aree bruciate e quelle risparmiate dal fuoco da parte degli animali selvatici ...