Nubifragio a Saronno | il racconto dell’uomo in trappola nel sottopasso | “Per me e mia figlia un incubo”

Leggi su ilnotiziario

(Di venerdì 21 luglio 2023) “E’ stato un, soprattutto per mia, ma ne siamo usciti sani e salvi”. Non riesce ancora a credere alla disavventura vissuta questa mattina, Carlo Colombo, di Origgio, padre della ragazza di 24 anni alla guida della Honda rimasta inneldi via Primo Maggio a. Un ferroviere li ha estratti ...