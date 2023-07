Notte di terrore per Donnarumma e la compagna | legati | picchiati e derubati nella loro casa di Parigi

(Di venerdì 21 luglio 2023)e lae rapinati inBrutta disavventura per il portiere della Nazionale e del Paris Saint Germain Gianluigi: il calciatore, infatti, è stato picchiato e derubato insieme alla suada alcuni ladri che si sono introdottidi. Secondo quanto ricostruito, alcuni individui si sono introdotti nell’appartamento, situato nell’ottavo arrondissement, immobilizzando la coppia e fuggendo con un bottino di circa 500mila euro. La coppia, che ha subito anche delle percosse, si è successivamente liberata rifugiandosi in un hotel di lusso nei pressi dellaabitazione. Il personale dell’albergo, quindi, ha avvisato le ...

