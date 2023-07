Notte di paura per Donnarumma e la compagna | rapinati e legati

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il fatto è avvenuto nella loro abitazione di Parigi Spavento eper Gigie la. I due sono stati vittima di un tentativo di rapina da parte di alcuni malintenzionati. I rapinatori hanno fatto irruzione nella loro abitazione pagina. Si parla di un bottino da un milione di euro.e laAlessia Elefanti sono però statie picchiati. Poi sarebbero riusciti a scappare in un hotel e portati immediatamente in ospedale. I ladri si sono intrufolati nella, nell’appartamento nel VIII arrondissement di Parigi, attorno alle 3 e 20 della. Il bottino, come detto, è ingente e probabilmente i ladri sono andati a colpi sicuro.e la Elefante sono stati aggrediti in forma violenta. ...