Notte di paura per Donnarumma e la compagna | immobilizzati e rapinati in casa

(Di venerdì 21 luglio 2023) Unadi, su cui ora indagano le forze dell’ordine, per il portiere del Paris Saint Germain, Gianluigie la sua, Alessia Elefante. Come riportano i media francesi, che citano l’agenzia AFP, l’estremo difensore italiano e la suasarebbero statida alcuni individui, che hanno poi svaligiato la loro abitazione parigina. Le vittime, dopo essere state legate, sarebbero riuscite a scappare nei pressi di un hotel nelle vicinanze, dove hanno allertato le forze dell’ordine. Il 24enne portiere italiano e la sua– entrambi sotto shock – sono stati portati in ospedale per le cure del caso. Sul caso indaga la Brigade de repression du banditisme (BRB) della polizia giudiziaria francese. SportFace.

Ma lain Veneto non se n'è ancora andata. Fino a domani sera l'allerta gialla non esclude forti temporali e ancora grandinate. Come quelle che hanno colpito nellascorsa anche alcune zone ...di grande musica allo Stadio Olimpico. Infatti, questa sera i Maneskin suonano nell'impianto ... " Rubo le parole di un grande, permettetemi di avere. Cantare all'Olimpico era il mio sogno, ...... circondato da un firmamento da mille e una, un trompe l'œil in stile cinematografico). ... Negli spogliatoi giallorossi è nato l'inedito 'Mai', che Niccolò ha eseguito da metà tour in ...

Paura a casa Donnarumma: Gigio e compagna aggrediti e derubati ... Eurosport IT

Banda di ladri nel Cilento. Rubate auto Maserati e preziosi di notte. Le indagini sono in corso. Paura tra i residenti ...L'animale è stato avvistato mentre inseguiva un cinghiale, ma «nessun bioparco, zoo o circo hanno segnalato scomparse» ...