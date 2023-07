“Non vuole farsi vedere” Paolo Bonolis | qualcuno ha parlato C’entra Sonia Bruganelli

(Di venerdì 21 luglio 2023), a giugno scorso la conferma della separazione. La coppia da 25 anni insieme, nella vita come nel lavoro, e 3 figli ha raccontato in esclusiva a Vanity Fair la decisione di mettere fine al loro matrimonio. La notizia era già trapelata, ma al magazine i due avevano chiarito che “non ci sono di mezzo terze persone o amanti. Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati”. “Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche”. Promessa mantenuta: sia il conduttore che la produttrice e opinionista del GF Vip sono volati come ogni estate a Formentera, l’isola che per anni è stata la loro casa estiva. Per la cronaca sono rimasti ...

Salvinila pace fiscale Cominci a farla con i cittadini ostaggio della Pedemontana, che da 15 anni ... per colpa della Regione Lombardia - a trazione leghista "valgono nulla,possono ...Il contrasto ai boss si fa innanzitutto salvaguardando e rafforzando gli strumenti legislativi eindebolendoli, come propone il suo collega Nordio cheaffossare l'abuso di ufficio o ...Il Milansbrigarsi, domani partirà per la tournée negli USA e vorrebbe concludere l'affare in fretta. Dal canto suo, il Valenciaha intenzione di svendere il giocatore. MILIONI IN BALLO - ...

Caldo record, Paolo Sottocorona non vuole passare per negazionista: «Ma stop al terrorismo climatico» Open

Gianluigi Longari, su Sportitalia.com, ha aggiornato sulla situazione di mercato della Juve: "Il viaggio in USA sarà l'occasione per aggiornare il file Kessie con il ...L'Atalanta ha bisogno di rinforzi per affrontare, al meglio, la prossima stagione; dopo Bakker occhio alla situazione legata al centravanti ...