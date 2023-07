Non Sono Una Signora | Francesco Facchinetti è Ketty Manga | Il travestimento l' ho sempre amato

Leggi su europa.today

(Di venerdì 21 luglio 2023) Un costume che è tutto un programma quello sfoggiato danella quarta puntata di NonUna, uno show che l'intero web sta apprezzando molto. Ciò non sorprende, anche visto i costumi mozzafiato portati in scena dai concorrenti, come quello diche esprime gioia da tutti...