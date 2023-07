Non Sono Una Signora | chi sono le drag queen finaliste e chi si nasconde sotto

Leggi su biccy

(Di venerdì 21 luglio 2023) Alla prima (e ultima, of course) edizione di NonUnahanno partecipato in tutto venti celebrità ma solo cinque di lorovolate in finale. Chi si aggiudicherà il premio lo scopriremo nel corso della puntata di giovedì 27 luglio, ma le loro identitàgià note ai più. La prima puntata è stata vinta da She Funk che è il ballerino Andreas Muller. Il vincitore di Amici ha trionfato nella sua puntata ballando sulle note di Bagno A Mezzanotte di Elodie. Nel corso della seconda puntata hanno avuto la meglio le The Nancies, unico duo ad aver partecipato alla prima edizione di NonUna. La loro comicità è inconfondibile:Gigi e Ross. La terza puntata ha ...