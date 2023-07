“Non lanciare sigarette dal finestrino | la strada non è un posacenere”

(Di venerdì 21 luglio 2023) Roma –daldel proprio veicolo i mozziconi mentre si è in viaggio può causare danni devastanti e irreversibili. Torna, per il secondo anno consecutivo, alla vigilia di un nuovo fine settimana di spostamenti, la campagna di Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, contro gli incendi causati daaccese. Molti di questi, complice la siccità e le alte temperature del periodo, si verificano in prossimità delle strade e delle autostrade a causa di comportamenti espressamente vietati e sanzionati dal Codice dellae dal Codice Penale (art. 674, “getto pericoloso di cose”). Il claim della campagna è “Lanon è un. Rispetta l’ambiente, salva il tuo viaggio”. Un mozzicone non spento, lasciato cadere per ...

"L'estate – ha spiegato il Prefetto Laura Lega, Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - è il momento di massimo rischio per gli incendi di vegetazione. Un ...L'iniziativa è promossa per il secondo anno consecutivo nel tentativo di sensibilizzare gli utenti della strada sulle conseguenze di comportamenti vietati per legge ...