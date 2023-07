“Non è leucemia | ecco cosa ha” Wanda Nara malata? Nuove voci choc dall’Argentina

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 21 luglio 2023), spuntanoindiscrezionisulla salute della moglie di Mauro Icardi, che solo qualche giorno fa aveva rotto il silenzio social dopo la fuga disu ricovero e diagnosi. Si è parlato di, ma nel lungo post con cui l’ex opinionista del GF Vip è tornata a farsi sentire non viene mai pronunciata questa parola. Parla di analisi, ricovero e poi ancora controlli. Ma soprattutto condanna la diffusione di fatti così sensibili, peraltro non ancora accertati, senza minimamente rispettare la presenza di figli minori ai quali lei non aveva ancora detto nulla. “Sono gia? a casa, in attesa di altri esami e sto seguendo le indicazioni dei professionisti che mi seguono. Rimarra? nella mia sfera personale, soprattutto per proteggere i miei figli”, ha scritto ...