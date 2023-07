Non è integrazione | ma sostituzione Il sindaco difende la scelta anti burqa in spiaggia

... le attività lavorative possono essere sospese con richiesta di cassa. La temperatura ...a quelli stradali e in generale tutte le fasi lavorative che vengono svolte in luoghi in cui...Ma l'ex Pallone d'Orosi è fermato qui e con altri 60mila euro ha finanziato 'Insieme per l'Ucraina', progetto realizzato da Fondazione ISMU, Codici e Progetto, in collaborazione con ...... 'vedo questo grande cambio di passo, come annunciato, seun prosieguo dell'attività ...ad essere istituiti si occuperanno rispettivamente di Famiglia Ambiente Cultura Giovani...

"Non è integrazione, ma sostituzione". Il sindaco difende la scelta ... ilGiornale.it

Anche la piccola azienda, infatti, può sospendere l’attività e far incrociare le braccia all’unico dipendente se la temperatura, effettiva o ...La Misericordia di Empoli è impegnata a reperire nuove strutture. Il responsabile Mannini: "Stiamo tornando ai livelli più critici".