Non è integrazione | ma sostituzione Il sindaco difende la scelta anti burqa in spiaggia

I sindacati: 'c'è tempo per protocolli. Misure subito' I sindacati nazionali chiedono ... Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha proposto 'un protocollo per cassae smart ...Il progetto presentato prevede l'con la Ciclovia nazionale Tirrenica , la connessione ... Addirittura, ci siamo spinti oltre ipotizzando,ancora nel progetto di oggi, ma in un vicino ...Guardando al futuro, la Morgan è focalizzata sull'e il potenziamento della sua ... Abbiamo sviluppato con loro una grande partnership basata sulla fiducia evediamo l'ora di scoprire ...

"Non è integrazione, ma sostituzione". Il sindaco difende la scelta ... ilGiornale.it

Botta e risposta tra Confindustria e sindacati in tema di misure per prevenire i malori sui posti di lavoro dovuti a condizioni di caldo eccessivo. Circostanza che può avere anche esiti tragici come d ...Ancora cassa integrazione fino alla fine di settembre per i 90 dipendenti del Partito democratico. Poi il partito proporrà degli accordi per gestire gli esuberi. E’ quanto emerge dalla relazione che a ...