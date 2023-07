“Non ci sono offerte per lui” | il dirigente rompe il silenzio sull’obiettivo azzurro

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 21 luglio 2023) La zona mediana del Napoli è uno dei reparti da puntellare: dal sostituto di Ndombelè, alla questione Demme,vari i nodi da sciogliere. Uno dei nomi accostati al club campione d’Italia è quello di Sofyan Amrabat, stella della Fiorentina e della nazionale marocchina, già in passato molto vicino agli azzurri. Parla la dirigenza viola Joe Barone, direttore generale della Fiorentina e braccio destro di Commisso, ha rilasciato alcune dichiarazioni indicative sul futuro del giocatore ai microfoni di Sky Sport. Amrabat in azione nella finale di Conference – ANSA – spazionapoli.itRiportiamo qui uno stralcio di quest’ultime: “Futuro? Non abbiamoper lui, ci sentiamo quasi tutti i giorni, gli ho detto di presentarci concentrato per giocare per la Fiorentina”. Sirente italiane ed estere quantomeno lontane per il momento, il futuro di Amrabat pare ...