No | questo studio sui ghiacciai in Antartide non nega il riscaldamento globale

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il 18 luglio 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato su Facebook secondo cui «L’area della piattaforma di ghiaccio Antartica dal 2009 al 2019 è cresciuta di 5.300 km quadrati testimoniano dati satellitari». Considerandofatto, si legge ancora, «dov’è, allora, il?». Nel post è presente anche l’immagine di una cartina che mostrerebbe l’e le aree in cui il ghiaccio nel 2019 è cresciuto (in blu) e diminuito (in rosso). Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. L’immagine è stata pubblicata originariamente nellointitolato “Change in Antarctic ice shelf area from 2009 to 2019” (in italiano, “Cambiamenti nell’area delle piattaforme di ghiaccio ...