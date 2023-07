No | questa foto del Tevere in secca nel 1971 non dimostra che il cambiamento climatico non esiste

Leggi su facta.news

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il 9 luglio 2023 è stata pubblicata su Facebook unain bianco e nero del fiumeinsotto ponte Sant’Angelo, a Roma. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto dall’autore del post, in cui si afferma che lo scatto è datato 23 agosto. Il testo prosegue affermando che «nelera solo “siccità” dovuta alla stagione calda che solitamente è l’estate…. oggi è solo “”…». Il post in questione, quindi, punta a mettere in dubbio l’nza della crisi climatica in atto, sostenendo che la siccità c’è sempre stata e che è dovuta al caldo che solitamente fa in estate. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Innanzitutto, laè reale ed è presente ...