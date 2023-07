No | il WEF non vuole vietare il concepimento naturale dei bambini

Leggi su facta.news

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il 18 giugno 2023 è stato pubblicato su Facebook un post in cui si afferma che il World Economic Forum (WEF) vieterebbe «il: tutti idevono essere cresciuti in laboratorio entro il 2030». Nel post si legge che «secondo il WEF, l’umanità sarà meglio equipaggiata per affrontare le sfide del futuro se inon ancora nati subiranno l’editing genetico per garantire che siano liberi da malattie e disabilità, compresi i tratti psicologici che l’élite disapprova». Si tratta di una notizia che non trova riscontro in nessuna testata e in nessun comunicato della fondazione senza scopo di lucro. La notizia infondata è stata originariamente pubblicata, senza alcuna prova di quanto scritto, l’8 giugno 2023 in inglese da The People’s Voice, precedentemente conosciuto come NewsPunch, sito ...