Nigeria-Canada in tv | data | orario | canale e diretta streaming Mondiali femminili 2023

(Di venerdì 21 luglio 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valida per il primo turno della fase a gironi dei. Decisamente favorite le nordamericane, anche oro olimpico a Tokyo due estati fa. Tra le file della squadra canadese alcune conoscenze del calcio italiano, come Julia Grosso, centrocampista della Juventus. La sfida è in programma nella notte italiana tra giovedì 20 e venerdì 21 luglio alle ore 04:30.sulla piattaforma Fifa+. SportFace.

Per questa nuova giornata partiamo alla 04.30 della notte con. Favori del pronostico per i canadesi che nel Gruppo B dovrebbero farla da padrone con l'Australia e mirano ad arrivare ...Gruppo B Australia; Repubblica d'Irlanda;. Oggi si è disputata Australia contro Repubblica d'Irlanda con il punteggio di 1 - 0; domani alle 4.30 si terrà; il 26 ...Probabili formazioni di(4 - 1 - 4 - 1): Nnadozie; Imuran, Ebi, Demehin, Alozie; Ayinde; Ajibade, Echegini, Payne, Okoronkwo; Oshoala. Ct. Waldrum(4 - 3 - 3): ...

Mondiali femminili, Nigeria-Canada: pronostico e quote La Gazzetta dello Sport

Nigeria e Canada hanno pareggiato 0-0 in una gara valida per la prima giornata del Gruppo B ai Mondiali di calcio donne in Australia e Nuova Zelanda. Il ...Al'96' della sfida contro il Canada ai Mondiali femminili il pericoloso intervento in ritardo su Lawrence: dopo on field review arriva il cartellino rosso ...