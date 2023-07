Nicola Berti | «Lukaku ha sbagliato ma lo perdonerei»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 21 luglio 2023) Le parole di, ex calciatore dell’Inter, su: «Nella vita si può sbagliare: lui l’ha combinata grossa ma lonon è mai stato un carattere facile. Forse per questo, tra i tanti interrogati da La Gazzetta dello Sport in merito alla vicenda, è l’unico possibilista su una ricucitura del rapporto: «Il comportamento diè stato spiazzante, sorprendente, inaccettabile per chi tiene all’Inter. Ma io sono anche un tipo pragmatico: di fronte a un suo passo indietro, io sarei disposto a perdonarlo. Nella vita si può sbagliare: lui l’ha combinata grossa, ma non chiudo la porta».