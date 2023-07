“Next Gen | BE Your DIGITAL Revolution” | corsi gratuiti e tirocini retribuiti per giovani tra i 15 e 34 anni

Leggi su impresaitaliana

(Di venerdì 21 luglio 2023) Si è tenuta presso il Complesso San Michele a Salerno, struttura storica completamente restaurata dalla Fondazione Carisal, la conferenza stampa di presentazione del progetto “Gen: BE”, promosso da Fondazione Saccone, Ai.Bi. Associazione Amici Dei Bambini e il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno Il progetto, selezionato dal “Fondo per la Repubblicae – Impresa sociale”, è rivolto ache non studiano e non lavorano di età compresa tra i 15 e i 34, che desiderano acquisire le skill necessarie per sviluppare una maggiore consapevolezza di sé e crescere sia dal punto di vista personale che professionale.“In Campania – ha dichiarato Domenico Credendino, Presidente ...