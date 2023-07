News Uomini e Donne | Nicole Santinelli svela i retroscena sulla rottura con Carlo Alberto Mancini

(Di venerdì 21 luglio 2023), l’ex tronista di, è intervenuta nuovamentecon il suo ex fidanzato,, in un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Mio. Dopo aver lasciato insieme il popolare dating show di Canale 5, i due sembravano molto affiatati, ma la loro storia ha subito una brusca svolta. L’ex corteggiatore aveva annunciato sui social di essere stato lasciato dalla manager romana, sostenendo che lei avesse realizzato di non considerarlo l’uomo della sua vita. Tuttavia,hato nuovi dettagli che pongono in dubbio questa versione dei fatti., la versione di ...

Accanto ai campi devastati c'è tutto il resto della devastazione e la fatica dei vigili del fuoco, deglidella Protezione Civile che hanno raccolto più di 350 chiamate di soccorso per i ...Clicca qui e scopri tutte le offerte attive IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA Glid'oro Fabio De Luigi, Edoardo Leo e Giampaolo Morelli in un noir metropolitano di Vincenzo Alfieri. ...Su Sky Cinema dalle 21.15 Glid'oro. Luigi il Playboy è un autista di furgoni portavalori ...04 - REPO MEN - 1 PARTE 22:08 - TGCOM24 BREAKING22:13 - METEO. IT 22:15 - REPO MEN - 2 PARTE ...

uomini e scelte di campo SS Lazio

Sul nome della piccola aveva preferito mantenere il riserbo, decidendo di svelarlo solo al momento della nascita, come è avvenuto. Scopri le ultime news su Uomini e Donne ...La donna è arrivata all’ospedale Belcolle con i vestiti laceri e in stato di shock. Ai carabinieri ha raccontato di essere arrivata in città in treno e di ...