Neonata record | pesa 6kg! Ecco come è ridotta la mamma

(Di venerdì 21 luglio 2023) Oggi Notizie **Ehi, amanti del gossip! Preparatevi a rimanere stupiti dalla storia di Jasleen, latedesca che ha fatto la storia per il suo peso alla nascita!** Il 26 luglio di qualche anno fa, l'University Hospital di Lipsia, in Germania, ha accolto la piccola Jasleen, unache ha fatto subito parlare di sé. Il motivo? Il suo peso alla nascita - un incredibile 6,1 kg per 57,5 cm! La, una giovane donna di appena vent'anni, ha dato alla luce la sua bambina in modo naturale, mostrando un coraggio da leone! A 24 settimane di gravidanza, ladi Jasleen ha ricevuto una diagnosi di diabete gestazionale. Questa condizione può portare a una crescita superiore alla norma del feto, e sembra che Jasleen ne sia stata un esempio perfetto. Ma non temete, sia lache la piccola stanno ...