Neonata abbandonata nella spazzatura | salvata dal cane randagio che la affida a un passante | ' Animali più umani degli uomini'

(Di venerdì 21 luglio 2023) Alcune persone credono che glisiano 'solo', che non riescano a sentire le emozioni o a pensare con raziocinio, di certo, però, in molti casi dimostrano che l'unica via possibile è ...

Così, la storia dellain un cassonetto della spazzatura in Libano e salvata da un cane randagio ha fatto il giro del mondo e commosso il web . In molti hanno definito l'eroe a ...Salvata da un cane randagio unain un sacco della spazzatura. L'incredibile storia arriva da Tripoli, in Libano: ...... sui social sono state condivise diverse foto della, con il corpicino martoriato da ... La cosa certa è che la piccola è stataa poche ore dal parto. Molti utenti, commossi, si sono ...

Cane randagio salva neonata abbandonata in un sacco della spazzatura, la piccola ora è in condizioni stabili ilmessaggero.it

Alcune persone credono che gli animali siano "solo" animali, che non riescano a sentire le emozioni o a pensare con raziocinio, di certo, però, in molti casi dimostrano ...Sente gemiti di neonato da un sacchetto della spazzatura a bordo strada e mette in salvo il bebè. È quanto ha fatto un cane randagio a Tripoli lo scorso 19 luglio. Un passante ha notato l’animale che, ...