Nazar Boncugu e l’occhio di Allah | significato e storia

Leggi su serietvinpillole

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il, conosciuto anche come “occhio di”, è un amuleto popolare in Turchia e in altre parti del Medio Oriente, spesso presente nelle serie televisive turche. Si tratta di un oggetto realizzato in vetro o ceramica, solitamente a forma di disco o di occhio, e decorato con un disegno azzurro e bianco a forma di spirale. Il simbolo delrisale a millenni fa, quando si credeva che gli occhi azzurri avessero il potere di respingere la sfortuna e le energie negative.diè un simbolo religioso, che rappresenta la protezione e la benedizione divina. In Turchia, ilè diventato un amuleto diffuso per la protezione contro il “Malocchio”, una credenza superstiziosa secondo cui una ...