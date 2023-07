Napoli | trattativa per il rinnovo di Osimhen | la situazione

Commenta per primo Continua latra l'entourage di Victor Osimhen e ilin ottica rinnovo. La volontà del giocatore, secondo La Gazzetta dello Sport, è di restare. l'unica distanza tra le parti, al momento, riguarda ...Sulla sinistra piace Pezzella, ex Atalanta di proprietà del Parma, con lache potrebbe ... I friulani hanno sondato ilper Gaetano, giovani centrocampista che potrebbe lasciare gli ...E' fatta per il trasferimento di Elia Caprile dal Bari al. Dopo i contatti odierni, le due società sono arrivate ormai ai documenti finali della. Il classe 2001 firmerà un contratto di cinque anni e il prezzo del cartellino è intorno ai 6 - ...

Il Napoli è impegnato in questi giorni in ritiro a Dimaro, ma nei prossimi giorni tra le fila azzurre potrebbe esserci una cessione.Kim, nonostante sia stato una sola stagione, ha lasciato un segno indelebile nella storia del Napoli. Insieme a lui altri difensori.