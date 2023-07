Napoli | si avvicina Faraoni | via libera di Garcia

Rinnovo Osimhen , sila fumata bianca Secondo quanto riferito su Twitter da Orazio Accomando, giornalista Dazn, c'è fiducia: Rinnovo Osimhen vicino Tutte le news sul calciomercatoe sul...Per il classe 2001 infatti sisempre di più il prestito all'Empoli. Da tempo Caprile è un obiettivo del, che ha un accordo con il Bari per l'acquisto. Nella giornata di mercoledì 19 ...8.03 - Il Genoa siall'attaccante Mateo Retegui e al centrocampista franco - ivoriano del ... 17.32 - Mancava solo l'annuncio arriva qualche minuto fa, ora il trasferimento di Kim dalal ...

Napoli, si avvicina il rinnovo di Osimhen: le ultime FantaMaster

Si avvicina il rinnovo di contratto col Napoli di Giovanni Di Lorenzo. Come rivela la redazione di Sportitalia, domani è previsto un incontro tra Giuffredi e De Laurentiis. Fumata bianca ...Non sembra ci sia avvicinamento fra l'offerta del Napoli e la richiesta per Giovani Lo Celso del Tottenham. Gli Spurs sono fermi sulla ci ...