Napoli | Osimhen vicino al rinnovo | sarà il più pagato

(Di venerdì 21 luglio 2023) Una delle situazioni più importanti del calciomercato del, è sicuramente quella che riguarda il futuro di Victor James, attaccante nigeriano che quest’anno con la maglia azzurra, oltre a vincere il terzo scudetto della storia del club, è riuscito a conquistare il premio di miglior attaccante della Serie A, vincendo la classifica marcatori con la bellezza di 26 gol. Il futuro disembrerebbe essere ancora in bilico per via delle diverse offerte e le suggestioni che potrebbero arrivare da parte dei club europei che potrebbero fare delle vere e proprie follie per acquistare un giocatore così decisivo come l’attaccante del. Tuttavia,sembrerebbe essere sempre piùalla permanenza con gli azzurri, per provare a ripetere la stagione leggendaria ...

Oltre a Viktorche ilvuol rinnovare (è a due anni dalla scadenza, al momento la fumata bianca non è stata trovata), ma di frotne a una proposta davero indecente (sopra i 150 milioni) ...Nuovo incontro per la trattativa, il ghiaccio si é scioltoIn taglio alto spazio al rinnovo di Victor: ADL e ilal lavoro per blindare il bomber. Infine, su Tuttosport spazio alla presentazione di Weah alla Juventus. L'esterno americano, ...

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato ampiamente di calciomercato nel corso del suo intervento in radio.Il difensore del Napoli, Juan Jesus, ha parlato nel post Napoli-Anaune, amichevole vinta dagli azzurri per 6-1. "«Per ora Garcia non ...